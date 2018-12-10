Забастовка железнодорожников парализовала Германию

Движение поездов в Германии практически остановилось. Железнодорожники объявили забастовку с 5 с 9 утра ( с 7 до 11 по московскому времени), сообщает "Интерфакс".

Отраслевому профсоюзу не удалось договориться с компанией Deutsche Bahn о повышении зарплаты, хотя, по мнению руководства немецких железных дорог, переговоры шли успешно. Дорожники объявили предупредительную забастовку. Пока остановились лишь поезда дальнего следования, однако из-за специфики организации транспорта в ФРГ, это повлияло на всю железную дорогу, включая электрички и метро. Движение восстановится только к обеду.

Если руководство Deutsche Bahn не пойдет на уступки, то железнодорожники грозят "остановить" Германию на существенно больший срок.