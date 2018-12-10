Парусный спорт. Бразильский акцент Star Sailors League 2018
Во второй раз в истории бразильский экипаж одерживает победу в финале Star Sailors League, но в этом случае букмекеры не угадали. Олимпийские легенды Роберт Шайдт и Генри Боенинг были фаворитами, но победили их молодые земляки Хорхе Зариф и Педро Труче.
Шайдт и Боенинг полностью доминировали в классификации соревнования с первого дня, но финал оказался в пользу молодости: 26-летний Зариф и 27-летний Труче выиграли каждую гонку финальной серии. Стоит напомнить, что Зариф — действующий чемпион мира класса "Звездный" и обладатель Золотого кубка класса "Финн" 2013 года. Его команда с Труче — первая моложе 40 лет, выигравшая ежегодное мероприятие, целью которого является определение главной звезды профессионального парусного мира.
"Мы удивлены, что так доминировали в ыинале, потому что уровень очень высокий, — признался после завершения регаты Зариф. — Сегодня мы гонялись лучше всех. Мы выложились на 100%, идя полным курсом, мы качали все время, и это определенно имело значение. Для меня большая честь быть здесь и одержать победу среди этих парней".
В финальный день регаты небо затянуло облаками, гоночная дистанция была перенесена обратно в залив Монтагу и с самого утра дул относительно стабильный восток с порывами до 20 узлов. День начался с четвертьфиналов для восьмерки сильнейших команд. Напомним, что лидеры квалификации американец Мендельблатт и Шайдт попали, соответственно, сразу в полуфинал и финал.
Зариф и Труче блестяще выиграли первую гонку, затем молодые бразильцы выиграли полуфинал. В финале гонялись четыре экипажа и эта была захватывающая борьба. При этом уже на первой лакировке после старта было заметно, что Шайдт и Боенинг ввязались в борьбу с итальянско-немецким дуэтом Диего Негри и Фреди Клина, вместо того, чтобы предложить это право своим землякам.
"Если бы мы вовремя повернули на предстарте, то стали бы на старте левыми, но это решение, которое нужно было принять за секунду. Дальше все было просто, мы завязались с Диего и упустили Хорхе, — признался Шайдт. — Ребята сегодня полностью заслужили победу. Они выиграли три гонки дня с большим отрывом. Они были быстры и на лакировке и на полном курсе. У Хорхе впереди большое парусное будущее".
Надо отметить, что американцу Полу Каярду удалось включить форсаж в последний день квалификации благодаря работе с мачтой накануне, перед финалом эти же манипуляции с мачтой и настройками лодки проделали Зариф и Труче.
Зариф признался, что это в итоге имело значение: "У нас была сегодня хорошая скорость и настройки под сильный ветер, это сильно облегчило нашу задачу. Мы сразу выезжали на позицию при которой могли контролировать весь флот". Несмотря на то, что скорость была, физически проходилось работать очень много: "Нам было очень тяжело, и я очень устал. Мы работали сегодня как заведенные и даже поймали второе дыхание".
За победу в финале Star Sailors League Зариф и Труче получили 40 тыс. долларов призовых из общего призового фонда. Второе место в SSL2018 заняли Шайдт и Боенинг, третьими стали Диего Негри и Фреди Клин.
Напомним, что интернациональный экипаж RUS8171 выбыл из борьбы за медали на стадии квалификации, серебряный призер Олимпиады в Атланте, двукратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и России Георгий Шайдуко и опытный украинский спортсмен Виталий Кушнир пропустили первый день, а дальше не смогли наверстать упущенный разрыв по очкам.
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