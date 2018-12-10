10 декабря 201810:44
"Мерседес" с Паниным столкнулся с двумя такси в центре Москвы
Актер Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы.
Авария произошла ночью на улице Подвойского, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Там столкнулись три машины. В автомобиле Mercedes находился Панин. Он был пассажиром, а за рулем сидела его девушка.
Актер от резкого торможения ударился головой, но от госпитализации отказался.
Панин регулярно оказывается участником скандалов. На прошлой неделе его сняли с рейса за то, что он курил в самолете, пил алкоголь, оскорблял бортпроводников и кричал, что он "звезда и в России ему ничего не будет". В августе пьяного Панина, который ходил по самолету и не реагировал на требования стюардов, сняли с рейса из Крыма в Москву.
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