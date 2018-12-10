Авария с погибшим и пострадавшими в Чувашии попала на видео

Один из участников аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшее воскресенье, 9 декабря, на трассе в Шумерлинском районе Чувашии, запечатлел момент столкновения на свой регистратор.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД РФ, водитель легкового автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes, от удара вылетевшим в кювет.

В результате ДТП погиб предполагаемый виновник аварии, находившийся за рулем Ford. Его пассажир и водитель автомобиля Mercedes оказались в больнице.