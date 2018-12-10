"Государство ничего не должно": на Урале ликвидировали департамент Ольги Глацких

Департамент молодежной политики Свердловской области, который ранее возглавляла Ольга Глацких, прославившаяся заявлением "государство ничего не должно молодежи", ликвидирован как самостоятельное ведомство и указом губернатора Евгения Куйвашева войдет в созданное министерство образования и молодежной политики региона, передает РИА Новости.

По словам Куйвашева, это решение принято для повышения эффективности деятельности государственных органов. О том, кто возглавит министерство и будет ли Глацких работать в нем, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Глацких с волонтерами в Кировграде чинровница заявила, что у молодежи складывается мнение, что им государство все должно.

"Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Все знают про свои права, но все забыли про свои обязанности", — сказала Глацких.

Губернатор Свердловской области назвал заявление чиновницы некорректным и временно отстранил ее от работы на время проверки.

Между тем, по информации СК РФ, следствием ведется проверка вероятного нецелевого расходования департаментом Глацких 131 миллиона рублей, направленных на поддержку одаренной молодежи в Свердловской области.