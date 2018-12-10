Кинтеро назван лучшим игроком финала Кубка Либертадорес

Ведущий полузащитник футбольной сборной Колумбии и аргентинского клуба "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро назван лучшим игроком финального матча Кубка Либертадорес, главного клубного турнира Южной Америки. Он забил победный гол в ворота "Боки Хуниорс".

Как уже сообщали Вести.Ru, двухматчевый финал между двумя ведущими клубами Аргентины сопровождался неслыханным скандалом, разгулом болельщиков и переносом второй встречи не просто в другую страну, а даже – на другой континент. "Ривер" после гостевой ничьей (2:2) победил в столице Испании со счетом 3:1.

После ничьей в основное время (1:1), Кинтеро на 109-й минуте встречи на стадионе "Сантьяго Бернабеу" вывел свою команду вперед, став автором победного мяча. Стоит напомнить, что колумбийцем минувшим летом интересовался московский "Локомотив", но, скорее всего, чемпионов России отпугнула цена в 25 млн долларов.

"Ривер Плейт" в четвертый раз стал обладателем Кубка Либертадорес. "Бока" шесть раз выигрывал турнир, в последний раз – в 2007 году.