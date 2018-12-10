Пять человек получили травмы по вине водителя-лихача в Тюмени. Видео

В ночь на понедельник, 10 декабря, водитель легкового автомобиля спровоцировал серьезную аварию на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы в Тюмени.

На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, что Daewoo Nexia резко перестроилась в левый ряд, после чего попыталась совершить левый поворот, не убедившись в безопасности маневра.

В результате Daewoo была протаранена встречным автомобилем Datsun.

Как сообщают местные СМИ, в результате столкновения пострадали пять человек. Четверо из них были доставлены в больницу, где у них были диагностированы рвано-ушибленные раны лица и головы, а у одного травмированного – перелом костей носа.