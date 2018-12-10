От Чукотки до Калмыкии: названы регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

Пенсионный фонд России назвал регионы с самыми высокими и низкими пенсиями.

Средняя пенсия в стране составляет 14 тысяч 144 рубля. На выплаты влияют многие факторы — стаж работы, размер зарплаты, повышающие коэффициенты. Сочетание этих факторов и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.

Как сообщает "Российская газета", больше всего получают пенсионеры на Чукотке – в среднем 25 тысяч 173 рубля. Далее идут Ненецкий автономный округ (22 тысячи 50 рублей), Магаданская область (21 тысяча 508 рублей), Камчатский край (21 тысяча 342 рубля), Ямало-Ненецкий автономный округ (21 тысяча 8 рублей).

Хуже всего ситуация в Кабардино-Балкарии (11 тысяч 413 рублей), Дагестане (11 тысяч 653 рубля) и Калмыкии (12 тысяч 137 рублей). В этих регионах пенсия не дотягивает даже до средней по стране.

В сентябре президент России Владимир Путин пообещал прибавку к пенсиям людям, проработавшим на селе не менее 30 лет. Деньги для этого уже заложены в бюджет.