Сотовый телефон убил юную чемпионку по кулачному бою

Чемпионка страны в довольно экзотическом виде спорта – женском панкратионе или кулачном бою, — Ирина Рыбникова погибла от удара током в гостинице Братска. Спортсменка разговаривала по сотовому телефону, подключенному к электросети, в ванной и уронила трубку в воду.

"В Братске проходил турнир, в котором участвовала Рыбникова, — цитирует РИА Новости председателя Ангарского отделения Федерации панкратиона Абдулатипа Казбекова. –Наш спортивный врач обнаружил Ирину, которая купалась в ванной, разговаривая по сотовому телефону, который стоял на зарядке. Случайно уронила телефон в воду и погибла от удара током".

Рыбникова, которой исполнилось всего 15 лет, выиграла чемпионат России в начале весны нынешнего года, завоевав место в составе сборной страны для участия в крупных международных турнирах. Панкратион или кулачный бой – возрождаемое в ряде стран единоборство, которое ведет свое начало в древнегреческих Олимпийских играх.