Опять победа: блок Пашиняна набрал большинство на парламентских выборах в Армении

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна победил на внеочередных парламентских выборах в Армении. Таковы данные Центральной избирательной комиссии 10 декабря.

Возглавляемый Пашиняном "Мой шаг" набрал 70, 43 процента голосов. Далее идут партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения".

При этом бывшая правящая Республиканская партия не смогла преодолеть 5-ти процентный барьер. Всего в выборах приняли участие девять партий и два блока, передает телеканал "Россия 24".