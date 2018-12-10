Пьяный угонщик насмерть сбил пешехода на юго-западе Москвы

Насмерть сбивший пешехода на юго-западе Москвы водитель за несколько минут до трагического инцидента вместе с приятелем угнал автомобиль, на котором и совершил ДТП. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

Авария произошла поздним вечером в субботу, 8 декабря, в районе дома №9 по улице Каховка. На кадрах видно, что белый Volkswagen вылетел на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и на полной скорости сбил 48-летнего мужчину, после чего выехал на встречную полосу и врезался в бетонные блоки.

Пешехода после удара отбросило почти на 20 метров, от полученных травм Сергей Дегтярев скончался на месте.

"Это была машина моего дяди. Приехал в этот район по работе, и по пути двое пьяных людей, одним из которых был виновник ДТП, вытащили у него ключи. Угонщик на загруженной железом машине топил под сотню километров в час. Один человек погиб. Пострадавшего охранника спасли бетонные блоки перед будкой, в которые влетел угонщик, но, по словам дяди, у него что-то с ногой", — рассказал Владислав Чуковский.

Сам нарушитель отделался незначительными травмами, в его крови обнаружили следы алкоголя.