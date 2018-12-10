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10 декабря 201812:17

Застрявшие на Хайнане: россиян могут переселить в другие отели

Hainan

Застрявших на Хайнане российских туристов могут переселить в другие отели, сообщил ТАСС атташе российского Генконсульства в Гуанчжоу Григорий Колышкин. Он подчеркнул, что вопрос о выселении не рассматривается, никого на улицу выгонять не будут.

Все туристы находятся в гостинице, однако ожидается новый заезд, и тогда их могут переселить, пояснил дипломат. Он затруднился назвать точное количество человек, чьи рейсы были отменены, поскольку "цифра постоянно меняется".

 

В Китае в настоящее время находится порядка 1,5 тысячи клиентов компании "Жемчужная река". Авиакомпания отказывается перевозить людей из-за задолженности туроператора. Однако в компании уверяют, что долгов нет и причиной отказа называют поломку самолета.

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