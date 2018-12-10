Давид Луиз может покинуть "Челси" из-за возрастных ограничений

Бразильский игрок обороны футбольного "Челси" Давид Луиз может расстаться с английским клубом по весьма специфической причине: руководство "аристократов" не продляет контракты с игроками старше 30 лет на срок более одного года. Луизу уже 31 год и его соглашение заканчивается.

"Я стараюсь наслаждаться каждым днем в "Челси", — цитирует бразильца британская The Guardian. – Безусловно, мы поступим так, как будет лучше для всех – и для команды, и для меня. Но я очень счастлив в этом клубе и все знают, что я хочу остаться".

При этом Луиз реально рассчитывает стать исключением из правил и надеется получить новый контракт на более длительный срок. Однако если этого не произойдет, он готов уже в январе рассмотреть предложения от других клубов. Бразилец со своей проблемой не один: у " Челси" подходят к концу контракты с 33-летним Гари Кэхиллом и ровесником Луиза Сеском Фабрегасом.