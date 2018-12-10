"Стыдно": детский омбудсмен Москвы о попытках выселить больных раком детей

Сообщение СМИ о том, что в одном из жилых домов Москвы жители собирают подписи за выселение из квартиры онкобольных детей, вызвало гневную реакцию у многих пользователей Сети.

Узнал об этом и детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович. На просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию он сказал, что аппарат столичного уполномоченного по правам ребенка готов вмешаться в ситуацию, если жильцы продолжат создавать реальные препятствия для проживания больных детей.

Бунимович отметил, что "любой имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства". Он не считает, что в данном случае нужно юридическое вмешательство.

Однако, отметил детский омбудсмен, "есть другие меры: моральные, этические".

"Если детям действительно не дадут заселиться, если будут препятствия, то мы вмешаемся", — пообещал Бунимович и напомнил, что у жильцов дома "нет никаких прав запрещать сдачу квартир".

Он также назвал решение о сборе подписей против проживания онкобольных детей в доме "пещерной, людоедской позицией для людей XXI века", которая у него вызывает "брезгливость и отторжение".

"Сочетание агрессии и невежества — это очень опасный симптом. Мы много говорим о воспитании детей. Воспитывать, к сожалению, надо и взрослых", — добавил Бунимович.

Он также высказал мнение, что в подобных ситуациях необходимо воздействовать через общественное мнение и СМИ. "Это должно быть стыдно", — сказал детский омбудсмен по Москве.

Ранее в СМИ попала информация о том, что жительница одного из московских многоквартирных домов собирает подписи за выселение семей с онкобольными детьми, которые приезжают на лечение в расположенный неподалеку Центре имени Димы Рогачева.

Инициатор сбора подписей считает, что рак заразен.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева — профессор Галина Новичкова назвала позицию инициатора петиции иллюстрацией абсолютной безграмотности.

О том, что это заблуждение, говорит и замдиректора по онкологии Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Андрей Павленко.

Он поясняет, что дети и взрослые с онкологическими заболеваниями ходят в масках для того, чтобы самим не заразиться простудой, поскольку их иммунитет ослаблен.

Павленко говорит, что подобные заблуждения происходят по причине недостаточной информированности людей о специфике онкологических заболеваний, а исправить ситуацию может грамотное освещение темы онкологии в прессе.

Такого же мнения и председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, в свою очередь, отметила, что собирать подписи по самым разным поводам имеет право каждый гражданин.

В то же время каждый собственник жилья имеет право на законных основаниях сдавать его в аренду вне зависимости от желания или нежелания соседей по подъезду, отметила депутат.

Конфликта она в этой ситуации не видит, но добавляет, что если арендодатель или арендаторы чувствуют себя оскорбленными действиями соседей, "то они имеют право обратиться в суд и требовать средства за моральный ущерб".