Врачам и учителям запретят любые подарки, кроме цветов

Врачам, учителям и служащим могут запретить принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.

Как рассказал РИА Новости директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак, в конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширит антикоррупционные стандарты. Сейчас они касаются только федеральных служащих. Теперь же в него могут войти учреждения, предприятия и структуры, которые финансируются из бюджета.

"Например, почти все учреждения здравоохранения и образования. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями", — пояснил он.

Сейчас учителям и врачам нельзя подарить вещь дороже 3 тысяч рублей. Если законопроект будет принят, нельзя будет дарить ничего, кроме цветов и канцелярской печатной продукции. Ценные подарки могут быть вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации. За нарушение работникам грозит дисциплинарная ответственность в соответствии с Трудовым кодексом — замечание, выговор или увольнение.

Также Баснак осудил порочную практику благодарить врача бутылкой коньяка. Он напомнил, что Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, поэтому дарить врачу коньяк "в целом сомнительно".