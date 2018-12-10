Москву ждет неделя слякоти и -10 в выходные

В Москве на этой неделе ожидается мокрый снег, влажность и температура от нуля до минус двух градусов, передает РИА Новости.

Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, столичный регион окажется во власти осадков​​​. Во вторник пройдет мокрый снег, возможны осадки до пяти миллиметров. Воздух при этом будет довольно влажным и теплым. Температура в Москве во вторник составит ноль-минус два, по региону — около ноля градусов. Уже в среду интенсивность осадков станет уменьшаться, температура воздуха понизится.

По словам Поздняковой, в четверг и в пятницу пройдет небольшой снег, температура понизится. В ночь на пятницу ожидается от -3 до -8, дневная температура составит от -1 до -6. По словам синоптика, в пятницу температура ночью понизится до -8, а днем составит -6 градусов​​​.

Атмосферное давление в понедельник составит 743 миллиметра ртутного столба, а к концу недели начнет повышаться. Ветер в течение недели будет дуть от 5 до 10 метров в секунду.

В выходные в Москве и в Подмосковье ожидается похолодание ночью до -10 градусов ночью, атмосферное давление повысится до 764 мм.

В субботу будет еще более морозно. По региону в ночные часы — минус пять — минус десять, и днем — минус два-минус семь. В выходные атмосферное давление составит 764 миллиметра, на 15 единиц выше климатической нормы", — сказала Позднякова.