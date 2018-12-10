Появились фото повреждений, полученных самолетом "Белавиа" после посадки в киевском аэропорту

Самолет Boeing 737-500 белорусской авиакомпании "Белавиа" получил повреждения в результате выкатывания с полосы в киевском аэропорте Борисполь. В Сети размещены фото последствий инцидента.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло после посадки в ходе выполнения рейса В2 845 Минск – Киев, производившейся в сложных метеоусловиях.

"Воздушное судно … 9 декабря 2018 года при пробеге правой стойкой шасси задело грунт. Командир корабля устранил боковое уклонение самолета, после чего воздушное судно продолжило движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на стоянку для парковки", — сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В результате произошедшего Boeing получил повреждения обтекателя, а на взлетно-посадочной полосе были сбиты фонари.

После происшествия 11 самолетов, направлявшихся в Борисполь, были перенаправлены в аэропорты Львова, Харькова, Одессы и киевский аэропорт Жуляны.

В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме, а специалисты занимаются установлением причин выкатывания авиалайнера за пределы полосы.