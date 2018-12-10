Усманов рассказал, когда фехтовальщики снимут маски

The Daily Telegraph написала, что на стол премьер-министра Мэй лег доклад британской разведки о том, как ограничить маневр тем, кто назван "бизнесменами, близкими Путину". Это Аркадий Абрамович, Олег Дерипаска, братья Ротенберги, Игорь Сечин и Алишер Усманов.

Вообще-то в The Daily Telegraph доминируют статьи о том, что уже скоро у Мэй — ключевое голосование в парламенте и велик шанс, что парламент не одобрит достигнутое ею соглашение с ЕС по Brexit. А тогда то ли новые внутрипартийные выборы, то ли всеобщие, то ли повторный референдум. Когда все успеть?

Впрочем, и один из фигурантов списка The Daily Telegraph — Алишер Усманов — человек занятой. Новость из Лондона его застала в Европе, во Франции, где проводит 105-летие Международной федерации фехтования. Усманов любит этот спорт с юности.

В Париже все начиналось 105 лет назад. В Париже и праздновать — на юбилее основания Международной федерации по фехтованию и звезды — олимпийский чемпион Альдо Монтана — и ветераны. Суть фехтования за этого век с хвостиком не изменилась — это спорт для рыцарей — азартный и интеллектуальный. Изменились экипировка и правила. Главная победа федерации в этом году — все дисциплины, наконец, стали олимпийскими.

"Мы расширили наше участие с 10 видов до 12, то есть все виды оружия будут представлены в олимпийской программе", — рассказал президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

- То есть мы про Токио говорим, и это действительно новость. Сколько вы за это боролись?

- Несколько поколений фехтовальщиков были вынуждены терять олимпийские циклы из-за ротации видов оружия, но больше этого не будет.

Президент Федерации фехтования влюбился в шпагу, прочитав Дюма. Именно такими он много лет пытается сделать поединки на дорожке, чтобы смотреть, как и читалось, взахлеб.

- Расстраиваетесь, когда зритель который следит за Олимпиадой, берет пульт и переключает: одежда — тело закрыто, не художественная гимнастика. Чего удалось добиться?

- Поспорю. По статистике, наши соревнования смотрели не меньше, чем художественную гимнастику. Мы делаем все, чтобы новые технологии дали нам сделать бой между двумя спортсменами зрелищным, — отметил Усманов.

Новые технологии — это онлайн-трансляции и их качество. Сегодня это настоящие шоу. На чемпионате мира в Китае напольное покрытие для финала смонтировали из гигантских Led-платформ.

А если бы еще можно было видеть лицо спортсмена, мечтает Усманов, ведь лицо — это эмоции.

- Но вы же можете снять маску?

- Маски играют многие роли. Будем придумывать материалы, у нас есть попытка. Мы делали прозрачные маски, но пока по критериям безопасности опасаемся.

И как не спросить про искусство, ведь благотворительный фонд Алишера Усманова так и называется: "Искусство. Наука. Спорт". Из Рима в Париж мы привезли новости: на выставке "Русский путь" в Ватикане уже побывали тысячи человек. И среди них Папа Римский — он давно мечтал увидеть Дионисия.

- Это вам зачем? Недешевое удовольствие.

- Для красоты! Моя маленькая толика. Все, что красивое, должно быть добрым, — уверен Усманов.

Не помешают ли Алишеру Усманову заниматься спортом, бизнесом и благотворительностью санкции? Просим его прокомментировать публикацию The Daily Telegraph. Для Усманова — удивительную. Именно Алишер Усманов помог британцам собрать, организовать три выездные выставки — его фонд оплатил все расходы по страхованию и транспортировке.

- Я не думаю, что это был подарок, — сказал Усманов.