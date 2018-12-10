"Спартак" стал обладателем "Кубка Легенд-2018"
9 декабря в Подмосковье завершился пятый розыгрыш хоккейного турнира "Кубок Легенд", который в этом году был приурочен к 100-летию со дня рождения выдающегося советского тренера Анатолия Тарасова.
За победу боролись лучшие московские клубы: ЦСКА, "Спартак", "Крылья Советов" и "Динамо". А в составах команд значились имена хоккеистов, которые знает каждый фанат игры с шайбой: Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Сергей Федоров и многие другие. Кроме прославленных спортсменов на лед в составе ЦСКА вышел также президент "Норникеля", двукратный обладатель "Кубка Легенд" Владимир Потанин.
"Впечатления самые яркие, — поделился с журналистами президент "Норникеля" Владимир Потанин. — На турнире собрались живые легенды. На бортике написано даже: "Вся история мирового хоккея в одном "Кубке Легенд". Так и есть. Это соприкосновение с выдающимися людьми, с историей, плюс энтузиазм участников. Посмотрите, как игроки борются, играют с желанием. По-прежнему все молоды и полны сил".
В стартовом матче "Кубка Легенд" команда ветеранов "Спартака" обыграла "Крылья Советов" со счетом 9:2 и первой вышла в финал турнира. В следующей встрече четырехкратные обладатели трофея – московские армейцы – вырвали победу у "Динамо". Голы и передачи были на любой вкус и радость заполненных трибун. Встреча завершилась со счетом 11:3.
"Думаю, что матч получился супер, — сказал после полуфинала Павел Буре, чемпион мира по хоккею и президент "Лиги Легенд мирового хоккея". — Все получили удовольствие. Спасибо зрителям, которые дарили нам эмоции, и ребятам на льду. Я чувствовал, как все старались. Достаточно много было голов забито, много классных передач — как например, Владимир Олегович Потанин обыграл всю команду соперников и отдал мне в пустые ворота забить. Все получили удовольствие. Мы благодарны "Норникелю", что устраивает такие праздники. Это войдет в историю".
В перерыве между играми на арене комплекса "ЛУЖКИ.клуб" проходили активности для юных спортсменов. Воспитанники Академии Вячеслава Фетисова сыграли товарищеский матч, а также познакомились со своими кумирами.
"Это мой второй матч, это было интересно. Особенно давать "пять" легендам. Они говорили: "Молодцы, красавчики". Это приятно", — поделился впечатлениями воспитанник хоккейной Академии Вячеслава Фетисова Илья Харченко.
Бронзу в заключительный день турнира завоевали хоккеисты "Крыльев Советов". А в финале разгорелась упорная битва между "Спартаком" и ЦСКА. Ничья в основное время, затянувшаяся серия буллитов. И наконец, победный бросок Виталия Прохорова. "Спартак" – новый обладатель "Кубка Легенд". Трофей победителям вручил внук Анатолия Тарасова.
Олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров подвел итоги турнира:
"Здесь вспоминаются былые эмоции. Было напряжение, были моменты, когда приходилось терпеть, держаться. Но главное, что мы победили. Погода помогала "Спартаку". Нам на погоду всегда везет!".
"Атмосфера замечательная, — признался после окончания "Кубка Легенд" трехкратный чемпион мира по хоккею Сергей Федоров. — Я рад, что есть возможности проводить такие встречи. Мы еще двигаемся неплохо, так что я рад за всех".
Владимир Потанин рассказал:
"Норникель" поддерживает ветеранов хоккея не только в рамках проектов "Лиги Легенд", и в рамках "Ночной Хоккейной Лиги", организуя турниры и выплачивая небольшие пособия тем выдающимся спортсменам, которые ковали славу нашего спорта. А в свою очередь они передают это детям. И я считаю, что такой момент для молодежи — это очень хорошо".
"Турнир стал традиционным, и для нас, на самом деле, это большой праздник, — отметил Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион по хоккею. — Конечно, мы готовимся к матчам, играем, тренируемся два раза в неделю. На самом деле хоккей — это великая игра, которая объединяет людей во всей нашей стране, и мы счастливы быть частью "Кубка Легенд".
Традиционный турнир, организованный "Лигой Легенд мирового хоккея" при поддержке компании "Норникель", снова прошел ярко и успешно. А в следующем году звезды хоккея обещают болельщикам новое шоу.
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