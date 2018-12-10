Во время операции подрались хирург с анестезиологом

В операционной — прямо во время операции — подрались хирург и врач-анестезиолог. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в клинике египетской провинции эль-Мануфия.

Источник рассказал, что они вместе проводили операцию кесарева сечения, но поругались из-за принятых в операционной правил.

В результате анестезиолог отказался работать на следующей операции. Тогда хирург напал на него "с острым медицинским предметом" и нанес ему резаные раны.

К счастью, полиции удалось вовремя вмешаться в конфликт, и теперь оба врача предстанут перед прокурором по административным делам.