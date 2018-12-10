Проведшие "смертельный допрос" тагильские полицейские избежали сурового наказания
Ленинский районный суд Нижнего Тагила снял с трех полицейских обвинения в смерти задержанного ими Станислава Головко, но отправил их за решетку за превышение должностных полномочий во время допросов.
Задержали Головко 27 сентября 2017 года — стражи порядка заподозрили 42-летнего мужчину в краже 148 тысяч рублей из торгового павильона "Славянский шкаф". На протяжении трех дней его допрашивали с пристрастием, после чего госпитализировали с переломом основания черепа, черепно-мозговой травмой, отёком мозга, многочисленными кровоподтёками и ссадинами. Третьего октября Головко скончался в больнице.
В Нижнем Тагиле суд приговорил к реальным срокам 3 оперативников за пытки задержанного Станислава Головко (он умер)— Зона Права (@zzzonaprava) December 10, 2018
Дмитрию Панову назначено наказание в виде 3,5 лет, Егору Ялунину — 3 лет и 4 месяцев, а Анатолию Быкову — 3 лет и 2 месяцев в колонии общего режима. pic.twitter.com/9dYoHQg3L2
Медики насчитали на его теле не менее 26 ударов тупым предметом, сами оперуполномоченные отдела угрозыска отдела полиции №17 Егор Ялунин, Анатолий Быков и Дмитрий Панов отвергали свою вину в применении силы, чтобы выбить показания. По их словам, мужчина получил травмы во время задержания, ударившись головой о землю, однако, когда Головко привезли в отдел, полицейские его сфотографировали, и в этот момент обширных травм у задержанного не было. К слову, в ходе расследования дела было установлено, что подозреваемый был непричастен к краже.
В конце октября бывших полицейских взяли под стражу, в СИЗО они провели около 11 месяцев, пока 17 сентября суд не изменил им меру пресечения на домашний арест. Гособвинение просило для обвиняемых по 13 лет колонии строгого режима, но судья сочла, что обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, недоказуемы, а потому признала полицейских виновными только по статье "Превышении должностных полномочий с применением насилия". В итоге Панов получил три с половиной года колонии общего режима, Ялунин проведет за решеткой три года и четыре месяца, а Быков — три года и два месяца.
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