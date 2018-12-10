Кремль: заявления о причастности России к беспорядкам во Франции - клевета

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал клеветой заявления о причастности России к беспорядкам во Франции, передает ТАСС. О якобы причастности РФ к акциям протеста в Париже писала ранее "Таймс", ссылаясь на свои источники.

Песков подчеркнул, что Россия придает большое значение развитию отношений с Францией и с большим уважением относится к суверенитету этой страны. Он добавил, что Москвы не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела каких-либо стран.

Во Франции в течение последнего месяца каждую субботу проходят акции протеста против правительства. В ходе последних протестов было задержано почти 2 тысячи человек.