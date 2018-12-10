Евгений Трефилов: у датской прессы вместо мельдония теперь нашатырь

Наставник женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов накануне матча своих подопечных против команды Дании в рамках чемпионата Европы отметил, что журналисты из этой страны задают слишком много вопросов об использовании нашими девушками нашатыря.

На континентальном турнире, который проходит во Франции, в очередной раз всплыла тема использования российскими спортсменами раствора аммиака или нашатырного спирта во время матчей, что, по мнению иностранных "акул пера" помогает нашим побеждать. В частности, в Дании об этом писали и во время чемпионата мира по гандболу, и после вполне успешного выступления футбольной сборной России на домашнем чемпионате мира-2018.

И вот накануне встречи Россия – Дания иностранную прессу более всего интересовало: будут ли россиянки снова нюхать аммиак? "Будем! Обязательно! Все время нюхаем", — цитирует издание "Спорт-экспресс" эмоциональный ответ Трефилова.

Тренер припомнил, что особенно активно эту тему муссировал один из датских журналистов, которому россияне подарили флакончик нашатыря: "Он тогда нюхнул, чуть не вырубился. А что тут такого? Смешно же. Нюхнул, понял, что это такое. Давайте и другому дадим".

"Ну, хотят они вывести нас из себя, чтобы их команда победила – это нормально. Не надо на это сильно реагировать. Может, теперь это вместо мельдония будет у них вылезать?" – сказал Трефилов.