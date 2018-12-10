Корабль с "калибрами" усилил Черноморский флот

Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" принят в состав Черноморского флота России. Торжественная церемония состоялась у причала Минная стенка в Севастополе. Андреевский флаг, который подняли на МРК, был освящен в храме Архистратига Михаила, сообщает агентство ТАСС.

Напомним, в пятницу 7 декабря боевой корабль прибыл на место постоянной службы. "Орехово-Зуево" был заложен в 2014 году на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. Это уже седьмой корабль проекта 21631. МРК того же типа служат на Балтийском и Черноморском флотах, а также входят в состав Каспийской флотилии.

Проекту 21631 — это корабли класса "река-море": водоизмещение около 1 тысячи тонн, длина – 75 метров, экипаж – 50 человек. МРК построен по технологиям малой заметности и вооружен 8 универсальными ракетами "Калибр-НК". Кроме того, нам нем установлены 100-миллиметровая пушка А-190, артиллерийская установка "Дуэт" с двумя 6-ствольными орудиями и ЗРК ближнего радиуса действия "Гибка".