Готов к допросам в СБУ: украинские священники устроили флешмоб

Московский патриархат поддержал флешмоб священников Украинской православной церкви, которые размещают в своих аккаунтах в соцсетях собственные фото с табличкой "Готов к допросам СБУ".

Ранее СБУ вызвала 14 священников Сарненско-Полесской и Ровенской епархий на допрос. Их подозревают в государственной измене и разжигании межрелигиозной вражды, напоминает РИА Новости.

Также представителей канонической Церкви настоятельно приглашают в местные администрации для того, чтобы вручить им приглашения от Константинопольского патриарха Варфоломея принять участие в соборе с целью создания "единой поместной церкви".

Священники заявили, что поддерживают УПЦ и ее предстоятеля Онуфрия и что они готовы к допросам. Протоиерей Начев на своей странице в Facebook начал флешмоб в поддержку церкви и священников.

"Этим мы покажем нашу верность матери церкви, ее предстоятелю блаженнейшему митрополиту Онуфрию, а также то, что мы не боимся давления и запугивания", — подчеркнул он.

После сообщения Начева священники и прихожане УПЦ стали размещать на своих страницах фотографии и тексты в поддержку церкви.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что священники Украинской церкви, несмотря на давление со стороны государства, сохраняют присутствие духа, мужество и чувство юмора. "Или горькой иронии?" — написал он.

На 15 декабря в Софийском соборе Киева намечен "объединительный церковный собор". О его созыве объявил президент Украины Петр Порошенко. Ранее украинские власти, в том числе Порошенко, неоднократно говорили, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в соборе.