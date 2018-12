В Австралии умер знаменитый кенгуру Роджер

Прославившийся на весь мир мускулистый кенгуру Роджер из Австралии скончался на 13-м году жизни. Власти страны официально почтили память животного, назвав его одним из символов Зеленого континента. Натуралист Крис Барнс отметил, что кенгуру редко живут дольше 12 лет, сообщает Guardian.

Именно Барнс спас Роджера в 2006 году, достав его из тела кенгурихи-матери, сбитой машиной. Барнс вырастил Роджера, позже натуралист принял участие в создании приюта The Kangaroo Sanctuary, где в настоящий момент живет более 50 животных.

Мировая слава пришла к Роджеру в 2015 году, когда его фото разлетелись по соцсетям. Самый популярный снимок – тот, на котором кенгуру-атлет сжимает лапами алюминиевое ведерко.

Рост Роджера превышал два метра, а весил "качок" более 90 килограммов.

A post shared by The Kangaroo Sanctuary (@thekangaroosanctuary) on Oct 30, 2018 at 2:50pm PDT

О причинах смерти всеобщего любимца не сообщается. Вероятно, Роджер умер от старости.

Память кенгуру почтили в официальном туристическом аккаунте Австралии.

Remembering Roger, the world’s most buff kangaroo, and a true icon of @ausoutbacknt's #kangaroosanctuary.💛



(via The Kangaroo Sanctuary) #seeaustralia pic.twitter.com/PUcq6NtWUl