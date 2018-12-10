Военные прокуроры проверяют законность поставок продуктов для Росгвардии

Главная военная прокуратура (ГВП) проводит проверку законности при поставках продуктов для Росгвардии, передает "Интерфакс".

В пресс-службе ведомства отметили, что при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее из публикации "РБК" стало известно, что после обращения ФСБ в ноябре текущего года ФАС возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом "Дружба народов".

По данным ФСБ, единственным поставщиком и его подрядчиками была незаконно завышена цена на продукцию.

В материале отмечается, что по данным ФСБ, с 2017 года до начала 2018-го сосиски и сардельки в подразделения Росгвардии поставлял мясокомбинат "Гатчинский", по цене 215,9 рублей за килограмм сосисок, сарделек по 197,73 рублей.

Спустя три недели после выхода в декабре 2017 года правительственного постановления о назначении единственным поставщиком продуктов для Росгвардии "Дружбы народов" эта компания заключила государственный договор с Московским центром материально-технического обеспечения Росгвардии на поставку продовольствия в рамках гособоронзаказа (ГОЗ №56) на сумму почти 446 миллионов рублей.

Контрактом предусматривалась поставка Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек. Для этого "Дружбой народов" был заключен контракт на закупку с Мелеузовским мясокомбинатом, который покупал продукцию у прежнего поставщика Росгвардии — мясокомбината "Гатчинский".

При этом Мелеузовский мясокомбинат поставлял "Дружбе народов" сосиски по цене 260 рублей за килограмм, а сардельки — по 270 рублей (включая затраты на доставку товара грузополучателю). А "Дружба народов" брала с Росгвардии за эти же сосиски и сардельки уже по 350 рублей за килограмм.

Мясокомбинат "Дружба народов" зарегистрирован в Красногвардейском районе Крыма. Основным видом деятельности комбината указано производство продукции из мяса животных и птицы. По данным на май 2015 года, уставной капитал составляет около 165 миллионов рублей.