Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за трещины в стекле

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку пассажирский самолет авиакомпании "ЮТэйр", направлявшийся из Тюмени в Уфу. Причиной стала трещина в лобовом стекле, замеченная экипажем во время полета.

Пилоты приняли решение сесть в аэропорту Екатеринбурга. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили ТАСС в экстренных службах.

На борту самолета было 67 человек, в том числе 63 пассажира. Пострадавших нет. Людей разместили в аэропорту Екатеринбурга, они ждут вылета в Уфу.