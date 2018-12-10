Перед вручением Нобелевской премии решетку у ратуши Стокгольма облили краской

Неизвестный минувшей ночью испачкал краской стены ратуши Стокгольма, где 10 декабря проходит Нобелевский банкет и бал в честь лауреатов. Краской также испачкана и одна из статуй в расположенном рядом парке, перелает ТАСС.

Вандала задержала полиция, которую вызвал охранник ратуши. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении материального ущерба.