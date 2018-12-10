Пациент "заминировал" НИИ им. Склифосовского

Одного из пациентов столичного НИИ скорой помощи имени Склифосовского подозревают в ложном сообщении о минировании этого медицинского учреждения. В ходе проверки после анонимного звонка о минировании здания была предварительно установлена личность звонившего — он оказался пациентом, передает "Интерфакс".

Устанавливаются причины, подтолкнувшие пациента сообщить об угрозе взрыва. Тем временем правоохранители проверяют все помещения НИИ Склифосовского, к обследованию здания привлекут кинологов с собаками.