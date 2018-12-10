Первого французского космонавта наградили за сохранение исторической правды

В Москве первому французскому космонавту Жан-Лу Кретьену вручили награду за сохранение исторической правды. Легендарный летчик прибыл в столицу для участия в большой культурной программе. Он трижды летал на орбиту на советских кораблях и до сих пор поддерживает тесную связь с российскими космонавтами.

Специальная награда от Российского исторического общества первому французскому космонавту — за помощь в сохранении исторической правды. Жан-Лу Кретьен — Герой СССР. В июне 82-го он в составе советского экипажа работал на орбитальной станции "Салют-7". С тех пор в каждом интервью он признается в любви стране, которая исполнила его мечту. И сожалеет, что сегодня сотрудничество России и Франции не так плодотворно, как раньше.

"Вокруг нас всех идет такой риск, идут такие трудности, которые также нас просят объединяться", — говорит французский космонавт.

Генерал Кретьен пишет книгу о своей космической Одиссее. Началась она в Звездном городке, где все поразило француза — и головокружительный полет в центрифуге, и тренировки по выживанию. Но больше всего — братство, которое быстро возникло в летном отряде.

- Мы встречали друзей вначале и потом — семью.

В 88-м он вновь устремился к звездам и первым из европейцев вышел в открытый космос. Вместе с Александром Волковым они провели за бортом станции "Мир" шесть часов, а когда возвращались, едва не погибли.

"У нас осталось, наверно, только 20 минут жизни в скафандрах. Мы не могли закрыть дверь выхода, мы не могли вернуться внутрь станции. Это было страшно", — рассказывает Кретьен.

Справиться с заклинившим люком все же удалось. А дальше — сотни медицинских экспериментов. В редкие минуты отдыха Жан-Луи играл на своем мини-органе. На российской станции царила та атмосфера душевности, о которой Кретьен слышал и раньше от пилотов полка "Нормандия — Неман".

И после окончания своей космической миссии генерал участвует в памятных мероприятиях по всему миру, рассказывая о дружественном союзе с российскими пилотами и космонавтами.

"На 75-летие Победы приедет большая делегация французов, людей, которые занимаются военной историей, бывших офицеров. У них есть желание участвовать в проекте "Бессмертный полк", — рассказал исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

Именно тех, кто боролся с фашизмом, Жан-Лу Кретьен считает настоящими героями. А о себе говорит скромно: "Мне просто повезло делать то, что я люблю".

"У нас на Земле есть миллиарды людей, которые могут сделать то, что мы сделали. Все, что я делаю в космосе — это от имени других людей! Если я герой, тогда и они — тоже герои", — уверен французский космонавт.