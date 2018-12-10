Первого французского космонавта наградили за сохранение исторической правды
В Москве первому французскому космонавту Жан-Лу Кретьену вручили награду за сохранение исторической правды. Легендарный летчик прибыл в столицу для участия в большой культурной программе. Он трижды летал на орбиту на советских кораблях и до сих пор поддерживает тесную связь с российскими космонавтами.
Специальная награда от Российского исторического общества первому французскому космонавту — за помощь в сохранении исторической правды. Жан-Лу Кретьен — Герой СССР. В июне 82-го он в составе советского экипажа работал на орбитальной станции "Салют-7". С тех пор в каждом интервью он признается в любви стране, которая исполнила его мечту. И сожалеет, что сегодня сотрудничество России и Франции не так плодотворно, как раньше.
"Вокруг нас всех идет такой риск, идут такие трудности, которые также нас просят объединяться", — говорит французский космонавт.
Генерал Кретьен пишет книгу о своей космической Одиссее. Началась она в Звездном городке, где все поразило француза — и головокружительный полет в центрифуге, и тренировки по выживанию. Но больше всего — братство, которое быстро возникло в летном отряде.
- Мы встречали друзей вначале и потом — семью.
В 88-м он вновь устремился к звездам и первым из европейцев вышел в открытый космос. Вместе с Александром Волковым они провели за бортом станции "Мир" шесть часов, а когда возвращались, едва не погибли.
"У нас осталось, наверно, только 20 минут жизни в скафандрах. Мы не могли закрыть дверь выхода, мы не могли вернуться внутрь станции. Это было страшно", — рассказывает Кретьен.
Справиться с заклинившим люком все же удалось. А дальше — сотни медицинских экспериментов. В редкие минуты отдыха Жан-Луи играл на своем мини-органе. На российской станции царила та атмосфера душевности, о которой Кретьен слышал и раньше от пилотов полка "Нормандия — Неман".
И после окончания своей космической миссии генерал участвует в памятных мероприятиях по всему миру, рассказывая о дружественном союзе с российскими пилотами и космонавтами.
"На 75-летие Победы приедет большая делегация французов, людей, которые занимаются военной историей, бывших офицеров. У них есть желание участвовать в проекте "Бессмертный полк", — рассказал исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
Именно тех, кто боролся с фашизмом, Жан-Лу Кретьен считает настоящими героями. А о себе говорит скромно: "Мне просто повезло делать то, что я люблю".
"У нас на Земле есть миллиарды людей, которые могут сделать то, что мы сделали. Все, что я делаю в космосе — это от имени других людей! Если я герой, тогда и они — тоже герои", — уверен французский космонавт.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Ангарский маньяк приговорен ко второму пожизненному сроку
- Россия вышла на второе место по продаже оружия
- "Спартак" стал обладателем "Кубка Легенд-2018"
- Спецслужбы Франции проверяют "российский след" в акции "желтых жилетов"
- Япония заподозрила в шпионаже продукцию Huawei и ZTE
- Клиенты "Жемчужной реки" остаются на китайском берегу
Самое читаемое
-
Неблагодарность россиян: Пушков ответил Чубайсу
- Поклонская прокомментировала "эсэсовское" фото Порошенко
- "Желтый жилет" лишился части руки, попытавшись кинуть гранату обратно в полицейских. Видео
- Лев Лещенко экстренно госпитализирован
- Найдено тело пропавшего 10-летнего мальчика, его убийца схвачен
- Видео расправы: подростка повалили, избили ногами и попрыгали на нем
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Kia назвала российские комплектации универсала Ceed SW
- Porsche привезет в Россию четыре новинки
- Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
Вести.Экономика
-
Торговая война не в пользу Трампа: импорт КНР из США рухнул на 25%
- SIPRI: крупнейшие оборонные компании мира
- Соцсети объявили войну взрослому контенту
- Почему ЕЦБ придется снова закачивать деньги в экономику?
Недвижимость
-
Известная писательница сломала руку, пробираясь в замурованную квартиру
- Риелторы советуют сносить дома, а не пытаться их продать
- У пенсионера вынесли всё, спасая его от мусора
- Суд рассказал, когда единственное жилье могут изъять за долги
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Узника концлагерей переселят из вокзальной кладовки в квартиру
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- Почему кардио - лучшая антивозрастная тренировка
Вести в 20.00
-
После дипломатической паузы
- Затишье перед бурей: во Франции готовятся к столкновениям
- В Кремлевском дворце вручили музыкальную премию "Виктория"
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
Вести.Hi-tech
-
"Яндекс" назвал главное, что интересовало россиян в 2018-м
- Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Россиянам упростят жизнь, создав "цифровые профили"
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
Вести-Москва
-
Коммунальщики решили высадить цветы в сугробах, но потом передумали
- По тонкому льду: МЧС спасает рыбаков и лыжников
- "Дом полярников" на Никитском бульваре избавили от несуразной мансарды
- Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете
- Маленькая Италия и благотворительная ярмарка: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения