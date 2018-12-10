Главного "банкира" воров в законе задержали с дозой кокаина в Москве

Одного из самых влиятельных криминальных авторитетов России задержали в Москве по подозрению в хранении наркотиков, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. У 43-летнего Кахабера Парпалии, известного как вор в законе Каха Гальский, обнаружили пакет с 8 граммами кокаина, а у его водителя — незарегистрированный пистолет. Неразговорчивого хранителя российского воровского "общака" сняли на видео.

Бронированный Mercedes-Benz оперативники остановили вечером 7 декабря на пересечении Рублевского шоссе и 3-й Черепковской улицы. Во время осмотра салона Парпалия оказал сопротивление стражам порядка и тут же был закован в наручники. В кармане брюк соратника Шакро Молодого обнаружили восемь граммов кокаина. В настоящее время он взят под стражу.

Криминалом Парпалия занялся с подачи своего дяди — вора в законе Чиро Гальского, который и помог племяннику "выйти в люди" и по протекции которого он был коронован в 1999 году, притом что к тому моменту ни разу не привлекался к уголовной ответственности. По данным "ПраймКрайм", стремительный рост влияния Парпалии начался со знакомства с Шакро Молодым после его возвращения в Россию из Испании. Более того, после его ареста он принял в свое ведение всероссийскую воровскую "кассу" и стал смотрящим по Забайкалью и Бурятии.

Задержание влиятельного "банкира", отмечает издание", привело к шквалу звонков с предложениями освободить "достойного человека" и даже угрозами оперативникам.