Неизвестный сообщил о бомбе на Ленинградском вокзале в Москве

В столичную полицию позвонил неизвестный и сообщил о бомбе, якобы заложенной в здании Ленинградского вокзала, передает ТАСС. К вокзалу выехали полицейские, на месте работают кинологи.

Ранее неизвестный "заминировал" НИИ скорой помощи имени Склифосовского.