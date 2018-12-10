После развода с Александровой Стебунов два года отсиживался в Барнауле

"Я сам все испортил", — говорит Иван Стебунов и признается, что был "шальной" и изменил Марине Александровой.

В результате брак актеров "Современника", которых называли одной из самых красивых пар в актерской среде, не продержался и двух лет.

Сейчас актер вспоминает, как Марина помогала ему готовиться к поступлению на Высшие режиссерские курсы и даже писала вступительные рассказы.

Они вместе работали, вместе много путешествовали, а потом, на съемках во Львове, произошло то, за что Стебунову стыдно до сих пор.

Жена сама обо все догадалась. Год они пытались сохранить брак, но все-таки развелись. А вскоре и работа в "Современнике" перестала приносить актеру творческое удовлетворение, хотя он играл в знаменитом театре практически все главные роли.

Тогда Иван "сделал разворот на 180 градусов", все бросил и уехал в родной Барнаул на два года.

Сейчас он вновь работает в "Современнике" и обрел семейное счастье с женщиной, первое свиданье с которой произошло на рыбалке.

Какое условие она поставила Стебунову? Правда ли, что у актера были проблемы с алкоголем? Как он переживал расставание с Александровой, чем занимался два года в Барнауле, и благодаря кому вернулся вновь в Москву?

Об этом Иван Стебунов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".