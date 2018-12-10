Аэропорт "Домодедово" обзавелся ремонтно-эвакуационным танком

Аэропорт "Домодедово" стал первым в России, который использует БРЭМ-1, или бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Новинка уже добралась до заказчика, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

БРЭМ-1 нужна, прежде всего, для буксировки практически любых самолетов. Ее мощности хватает, чтобы тянуть до 125 тонн груза. То есть машина "выдернет" даже широкофюзеляжный лайнер, который съехал с полосы и увяз в поле. Плюс на БРЭМ стоит бульдозерный отвал, кран грузоподъемностью до 12 тонн, есть оборудование для электросварки.

Как отметил индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов, поставка БРЭМ-1 аэропорту – это один из элементов диверсификации оборонных предприятий "Ростеха". Их продукция пользуется спросом как у военных, так и на гражданском рынке.

БРЭМ-1 производится на "Уралвагонзаводе". Она сконструирована на базе танка Т-72. Полная масса машины – 45 тонн, мощность двигателя – 1 тысяча лошадиных сил. Кроме того, на ремонтно-эвакуационную машину ставят крупнокалиберный пулемет "Корд". Очевидно, у версии БРЭМ-1 для аэропорта "Домодедово" оружия нет.