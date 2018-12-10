В России запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя

Правительство запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщает "Интерфакс", под запрет подпадает также продажа спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания. На совещании с вице-премьерами Медведев сказал, что этот документ "выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности". Он выразил надежду на то, что это решение поможет снизить число отравлений спиртосодержащими жидкостями.

В ноябре 2015 года в Красноярске произошло массовое отравление поддельным виски. Тогда в больницы попали более 40 человек, 11 из них скончались. В декабре 2016 года в Иркутской области от отравления метиловым спиртом, который содержался в "Боярышнике", погибли 76 человек.