Росавиация: сначала надо вывезти пассажиров с Хайнаня, а потом разбираться

Главной задачей в ситуации с застрявшими на острове Хайнань туристами "Жемчужной реки" является вывоз пассажиров, считает руководитель Росавиации Александр Нерадько, передает ТАСС.

По словам Нерадько, пассажиру безразличны взаимоотношения, что авиакомпания не получила от туроператора уже более 2,3 миллиона долларов за перевозку. "Пассажиров необходимо вывезти — это позиция Росавиации", — сказал глава Росавиации.

Как сообщалось, из-за долгов авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты на китайский остров Хайнань в города Санья и Хайкоу, а также перевозку клиентов туроператора "Жемчужная река" в ряд городов России.

Между тем, в "Жемчужной реке" сообщили, что компания не имеет задолженности, а причина отказа от перевозок – неисправность самолетов.

Согласно данным "ИрАэро", в настоящее время в Хайкоу находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, некоторые из которых ожидают вылета домой с 8 декабря.

Ростуризм во взаимодействии с китайской стороной готовит дорожную карту по возвращению российских туристов.