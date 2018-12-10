Появилось видео резонансной аварии со скорой помощью на МКАД

Момент столкновения автомобиля скорой медицинской помощи и такси, произошедшего в ночь на понедельник, 10 декабря, на 42 километре Московской кольцевой автомобильной дороги, попал в объектив регистратора очевидца.

На записи видно, что таксист наехал на участок дороги, покрытый мокрым снегом, после чего его автомобиль занесло в сторону. Через несколько мгновений легковушка протаранила машину медиков.

Скорая помощи врезалась в разделительное ограждение, встала на два колеса и опрокинулась на бок.

В результате инцидента пострадали четыре человека, об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на представителя столичной госавтоинспекции.