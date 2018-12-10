Чемпионат КХЛ. "Амур" выиграл домашний матч у "Барыса"

Очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге стартовал на Дальнем Востоке: в Хабаровске местный "Амур" принимал казахстанский "Барыс". "Тигры" пропустили первыми, но сумели и отыграться, и "на флажке" вырвать победу – 2:1.

Гости начали игру просто здорово и уже одна из первых атак завершилась голом Волка. Амурские "тигры" быстро пришли в себя и уже на 14-й минуте Руденков с подачи Зогорны счет сравнял. Но вот дальше все шло со скрипом: хозяева были чуть активнее, но и "Барыс" защищался вполне грамотно. Все шло к ничьей и овертайму, но на 58-й минуте Зогорны забил сам, принеся "Амуру" победу.