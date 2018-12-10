Российские ВКС получили обновленный летающий радар

Очередной самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с бортовым номером 45 передан российским военным. Модернизацией занимались Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева, которому помогали специалисты концерна "Вега". На аэродроме предприятия машину передали экипажу ВКС РФ, который и перегнал самолет на место постоянного базирования, сообщает пресс-служба ТАНТК.

Характеристики А-50У пока засекречены. Зато известно, на что способен обычный А-50. Так, его РЛС обнаруживает и берет на сопровождение до 300 воздушных целей и одновременно наводит на них 10-12 союзных боевых самолетов. При этом объект размером с бомбардировщик радар А-50 заметит за 650 километров, истребитель — за 300 километров, а крылатую ракету – за 215 километров.

Версия "У" превосходит своего предшественника: все системы стали надежнее, самолет может сопровождать больше целей и наводить на них больше истребителей, увеличена дальность полета. Однако в скором времени даже модернизированный А-50 заменят на современный самолет ДРЛО А-100 "Премьер". 18 ноября он впервые поднялся в небо. Полет прошел успешно.