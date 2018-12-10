Тема:
Проблемы турфирм и чартеров 11 минут назад
Компания "ИрАэро" начала вывозить застрявших на Хайнане туристов
Из аэропорта китайского Хайкоу начала вывозить российских туристов авиакомпания "ИрАэро". Первый самолет с туристами с китайского курорта Хайнань вылетит в Казань. Заместитель гендиректора авиакомпании по общим вопросам Сергей Крупнов пояснил, что для вывоза туристов создан антикризисный штаб.
Проблема возникла из-за того, что туроператор "Жемчужная река" задолжал авиакомпании за осуществление чартерных рейсов более 2 миллионов 300 тысяч долларов, сообщает ТАСС. При этом авиакомпания, начиная вывозить туристов из Китая, понимает, что за это "Жемчужная река" им уже не заплатит.
Росавиация заявила, что главная задача авиакомпании сейчас – это вывоз туристов. С ситуацией руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил разбираться после того, как россияне вернутся с курорта домой.
"ИрАэро" из-за долгов приостановила полеты на китайский остров Хайнань в города Санья и Хайкоу. При этом в туркомпании "Жемчужная река" заявили, что долгов перед авиаторами не имеют.
Между тем, с 8 декабря вылета на Родину в Китае ждут более полутора тысяч туристов. Вылета они ожидают в своих отелях.
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