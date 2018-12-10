В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В столице Норвегии прошла церемония вручения Нобелевской премии мира.

В этом году ее были удостоены врач-гинеколог Денис Муквеге из Конго и правозащитница Надя Мурад. В решении Нобелевского комитета отмечалось, что они внесли решающий вклад для привлечения внимания к сексуальным преступлениям во время военных конфликтов.

Лауреатов представил глава Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен. Затем состоялся концерт и вручение дипломов и медалей лауреатам. Сумма Нобелевской премии в 2018 году составила 9 миллионов шведских крон (один миллион долларов США). В конце церемонии лауреаты прочли свои лекции.

Как сообщает РИА Новости, в зале присутствовали более тысячи человек, среди них король Норвегии Харальд V и его супруга королева Соня, члены королевской семьи, норвежское правительство и представители парламента, международные гости и дипломаты.

После церемонии в гостинице Grand Hotel состоится банкет. На него приглашены около 250 гостей.