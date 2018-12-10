Экс-жена одного из "Отпетых мошенников" обвинила его в мошенничестве

Бывшая жена звезды 1990-х — экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Гарика Богомазова Юлия пришла в "Прямой эфир" и обвинила его в мошенничестве. В частности, в том, что он не платит алименты.

Женщина, которая воспитывает их дочь Варвару, рассказывает, что роман с музыкантом начался, когда Гарик был уже популярен, но у него самого на тот момент ничего не было: он жил с мамой и сестрой.

Юлии же дядя подарил квартиру, которую она оформила пополам – на себя и на мужа. В результате после развода Юлия потеряла имущество, а бывший муж много лет не платит алименты на единственную дочь.

Кроме того, экс-жена жалуется, что дочь Гарик назвал "моральной уродкой", которая недостойна его фамилии, и теперь требует провести ДНК-тест, сомневаясь, что Варя – его дочь.

Юлия считает, что в таком отношении к дочери виновата нынешняя жена "отпетого мошенника" Виктория.

Чего на самом деле хотят Юлия и Варвара от Богомазова? Что говорит об этой ситуации сам Гарик? Действительно ли он многие годы не платил алименты, и если называл дочь "моральной уродкой", то за что?

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" - очная ставка экс-солиста популярной группы, его двух жен и дочери.