В Англии раскопали древнее захоронение воина-"вампира", проткнутого девятью копьями

В британском Йоркшире, недалеко от города Поклингтон, археологи раскопали загадочные захоронения Железного века – примерно III века до нашей эры. В них покоились останки явно знатных людей своего времени.

Странность первого захоронения в том, что мужчина (видимо, воин) в возрасте 17-25 лет умер своей смертью, однако уже после кончины его тело было проткнуто девятью копьями: четыре из них с костяными наконечниками, а пять – с железными, пишет The Independent.

При этом ему еще и дали по лбу – вероятно, деревянным молотком.

Эксперты полагают, что причин тому могло быть несколько. Либо копья воткнули в тело после смерти для того, чтобы у умершего своей смертью воина было подобие смерти "в бою".

Либо его боялись даже после смерти — например, считали "вампиром".

Еще один из возможных вариантов: мужчину положили в землю живым, а затем ритуально убили, что также случалось в Железном веке.

Второе странное захоронение, найденное неподалеку от этого, принадлежало, видимо, высокопоставленной персоне – мужчине 60-70 лет.

В его могиле была найдена ценная бронзовая брошь, а сам он был похоронен в колеснице со "стоявшими" пони. Эксперты полагают, что их могли закопать вместе с умершим еще живыми – засыпать землей так, чтобы они как бы "везли" колесницу.

Экспертам еще предстоит разгадать загадки ритуальных погребений далеких веков, которые время от времени находят в этих местах.