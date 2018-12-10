Ученые выяснили, люди какого роста лучше всех в сексе

Представители одной из британских частных медицинских компаний провели исследование, в ходе которого выяснили, как рост человека влияет на его сексуальную жизнь. В проекте участвовали несколько тысяч добровольцев, сообщает Metro.

Выяснилось, что 58 процентов людей, которые считают себя высокими, довольны своей сексуальной жизнью. Среди тех, кто назвал себя, скорее низкими, процент удовлетворенных интимной жизнью оказался ниже, таких всего 50 процентов.

Интересно, что 64 процента высоких людей считают себя более привлекательными для потенциальных партнеров, то есть, транслируют уверенность в себе. Ученые считают, что это один из важных факторов, влияющих на личную жизнь.

В случае мужчин, высокими себя считали те, чей рост был около 182 сантиметров, для женщин наиболее приемлемый рост – чуть больше 152 сантиментов.

При этом более 60 процентов мужчин заявили о том, что хотят стать выше и даже готовы пойти на операцию, если это поможет делу.