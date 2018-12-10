Улюкаев заплатил 130-миллионный штраф

С банковского счета бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева полностью списан штраф, деньги поступили на счета приставов, передает "Интерфакс". В ближайшее время приставы обратят деньги в доход государства, после этого исполнительное производство по приговору суда прекратится, рассказала агентству адвокат Улюкаева Виктория Бурковская.

Бывший министр отбывает 8-летний срок за коррупцию. Сумма штрафа составила более 130 миллионов рублей.

Обеспечительный арест со счета Улюкаева в Сбербанке был снят 31 октября, чтобы приставы могли получить к нему доступ и списать деньги.