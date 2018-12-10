Одноклассники подвели итоги премии "Самый ОК"

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги онлайн-премии "Самый ОК" – первой в России, объединившей все самые популярные форматы контента. Пользователи соцсети с помощью всеобщего голосования выбрали победителей в семи номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляция, блог и онлайн-концерт 2018 года. В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей ОК со всей России и из зарубежных стран.

Голосование охватило все возрастные группы. 50% от всех проголосовавших составили пользователи до 35 лет, а активнее всего номинантов поддерживали люди 24-35 лет (30% от общего числа). При этом существенную долю голосовавших заняли как люди старшего возраста, так и дети до 18 лет – их было порядка 10% от общего числа. Кроме того, премия заинтересовала не только российских пользователей, но и жителей зарубежных стран: помимо России, чаще всего голоса приходили из Армении, Узбекистана и Беларуси.

Премию в номинации "Онлайн-концерт года" получили трансляции фестиваля "Новая волна", которые набрали 33% голосов. Победителей в остальных номинациях вы можете посмотреть здесь. Хитом года стала песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" с результатом 25% голосов. Трансляцией года в соцсети были признаны прямые эфиры с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Они набрали 43% голосов, на десять процентов опередив трансляцию боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Полные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.

Победители онлайн-премии "Самый ОК" получат памятные статуэтки от Одноклассников, а их официальные группы в соцсети – специальные отметки, которые выделят их для пользователей.