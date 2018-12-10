Гран-при крупнейшей в Восточной Европе премии взял благотворительный проект российского бизнеса

Международное жюри премии Eventiada IPRA Golden World Awards присудило главную награду компании МТС за реализацию благотворительного проекта "Поколение М". Он был признан лучшим по итогам оценки 1000 заявок из 13 стран, поступивших на конкурс в 2018 году.

Судьи отметили эффективность используемых в рамках "Поколения М" цифровых инструментов, которые создают систему творческо-интеллектуальных лифтов для развития детей и подростков, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Посредством уникальной digital-механики проект также объединяет идеи поиска молодых талантов России и помощи тяжелобольным детям.

По словам президента Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Барта де Вриса, по-настоящему выдающиеся коммуникационные проекты — это всегда социально-острые кейсы, которые не просто помогают решать проблемы населения, но и становятся катализаторами для глобальных поведенческих изменений в обществе.

"Все это мы увидели в проекте Группы МТС "Поколение М", который, по мнению жюри Eventiada IPRA GWA, на сегодня можно считать одной из лучших инициатив не только в российской, но и в мировой коммуникационной практике", — отметил господин де Врис.

"На основе цифровых инструментов МТС разрабатывает передовые решения в самых разных сферах, и приоритетом для нас являются проекты, которые способны повысить качество жизни людей, — рассказала директор по связям с общественностью Группы МТС Елена Кохановская. — Для создания по-настоящему эффективных программ мы стремимся вовлечь в их реализацию максимально широкую аудиторию. Благотворительный проект "Поколение М" стал digital-платформой для коллаборации власти, бизнеса и общества, целью которой является предоставление равного доступа к образованию и творческому развитию для детей всей страны".

Премия Eventiada IPRA GWA вручается с 2011 года, ее лауреатами в разное время становились такие компании как IKEA, Samsung Electronics, BMW, Jaguar, Google, Adidas, Nestle, Mastercard, Coca-Cola.