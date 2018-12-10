Суд не отпустил Пономарева попрощаться с Алексеевой

На прощение с Людмилой Алексеевой Тверской суд Москвы не отпустил правозащитника Льва Пономарева. Он арестован 5 декабря за повторное нарушение порядка проведения акции. На этот раз у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Срок ареста главы движения "За права человека" был сокращен ранее с 25 до 16 суток.

77-летний Лев Пономарев просил отпустить его из-под стражи на прощание главой Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой. Она скончалась на 92 году жизни 8 декабря 2018 года, напоминает ТАСС. Прощание с Алексеевой пройдет 11 декабря в Центральном доме журналистов на Суворовском бульваре. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Тело будет кремировано, а прах захоронен в семейной могиле. На похоронах, по желанию покойной, будут присутствовать только самые близкие ей люди.

Адвокаты Пономарева апеллировали к части 3 статьи 17 закона "О порядке отбывания административного наказания". В ней предусматривается приостановление или прекращение административного ареста в связи возникновением исключительно тяжелых личных обстоятельств – смерти близкого человека.

Лев Пономарев долгое время сотрудничал в правозащитной деятельности с Людмилой Алексеевой и Московской Хельсинской группой. Однако суд это обстоятельство во внимание не принял. Лев Пономарев считает, что его не хотят выпускать до запланированного на 16 декабря "Марша за мир".