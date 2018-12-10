Десять словесных дуэлей: Дмитрий Киселев и Николай Злобин поспорили о глубоко личном

В Москве представили новую книгу Дмитрия Киселева и Николая Злобина "Битва за глубоко личное". Два автора — и две противоположных точки зрения: российская и американская. Десять бесед — десять словесных дуэлей.

"Реальность — то, что мы видим сейчас во Франции, и реальность — то, что мы сейчас видим в Америке: поляризация общества, ненависть, разлитая в американских элитах, раскол страны и так далее. Иногда полезно на себя посмотреть в отраженном свете, и в этом смысле Россия — островок безопасности и стабильности. Говорят: вот, в России плохо. Пора посмотреть, что там происходит! Мы рассказываем реальность, а что касается целостной картины, то мы как раз в этой книге и залезли вглубь и постарались обрисовать картину целостной, как мы и видим", — рассказал Дмитрий Киселев.

"Попытка посмотреть на какие-то фундаментальные вещи, которые были вчера, есть сегодня, будут завтра. То есть, эта книга, по идее, будет жить достаточно долго, — сказал Николай Злобин. — И мне казалось, здесь в разговоре с Димой можно прояснить какие-то ситуации. Мне кажется, у нас получилась очень хорошая книга".

Дмитрий Киселев — российский журналист, автор и ведущий самой рейтинговой и влиятельной в России информационно-аналитической программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1", генеральный директор МИА "Россия сегодня".

Николай Злобин — американский политолог, публицист, автор множества аналитических бестселлеров и учебников, изданных в десятках стран мира, президент Центра глобальных интересов (Вашингтон, США).

Они представляют два кардинально противоположных взгляда на современную политику, и их книга — столкновение двух непримиримых позиций по самым главным политическим вопросам сегодняшнего дня.

Десять бесед между Киселевым и Злобиным — это десять словесных дуэлей между двумя людьми, которые уважают друг друга, но размышляют о современности в совершенно различных категориях. Прочитав их книгу, каждый читатель сможет сам выбрать, какая из двух авторских позиций ему ближе.